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بولندا تطلب من ألمانيا تعويضات حرب بقيمة 1.3 تريليون يورو بسبب أضرار لحقت بها خلال الحرب العالمية الثانية

Lebanon 24
01-09-2022 | 07:57
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