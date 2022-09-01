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"أكسيوس" عن مسؤول أميركي: أبلغنا الإيرانيين أن من مسؤوليتهم حل قضية تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

Lebanon 24
01-09-2022 | 08:30
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