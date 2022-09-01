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عبد اللهيان: طهران أبدت حسن نيتها وجديتها من أجل الوصول لاتفاق قوي ونقوم بفحص نصّ الاتفاق وإعداد الرد

Lebanon 24
01-09-2022 | 09:06
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