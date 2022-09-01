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المستشار الألماني: سنعتمد على الغاز المخزن وسنحصل على مزيد من الشحنات من النرويج أو الولايات المتحدة وهولندا (الجزيرة)

Lebanon 24
01-09-2022 | 14:12
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