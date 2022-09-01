Advertisement

أخبار عاجلة

حاكم إسطنبول: حرس السواحل التركي يعمل على إعادة تعويم السفينة العالقة في مضيق البوسفور ولا توجد إصابات

Lebanon 24
01-09-2022 | 15:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدفاع التركية: السفينة المحملة بالحبوب القادمة من أوكرانيا وصلت مدخل مضيق البوسفور ورست بالمكان المخصص لها (الجزيرة)
lebanon 24
02/09/2022 01:43:06 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة الشحن التركية "فيرم تريبيكا" تؤكد تعليق المرور في مضيق البوسفور بعد جنوح سفينة قادمة من أوكرانيا
lebanon 24
02/09/2022 01:43:06 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة الشحن التركية تريبيكا: تعليق حركة المرور في مضيق البوسفور بسبب جنوح سفينة متجهة إلى اسطنبول من أوكرانيا (الجزيرة)
lebanon 24
02/09/2022 01:43:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تركيا تعلق حركة المرور في مضيق البوسفور بسبب جنوح سفينة شحن قادمة من أوكرانيا
lebanon 24
02/09/2022 01:43:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:33 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:26 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:36 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:24 | 2022-09-01
18:13 | 2022-09-01
18:10 | 2022-09-01
18:08 | 2022-09-01
18:06 | 2022-09-01
17:15 | 2022-09-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website