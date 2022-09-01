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صندوق النقد الدولي يقول في تقييم له إن ثمة "خلافات رئيسية قائمة" في قانون السرية المصرفية في #لبنان

Lebanon 24
01-09-2022 | 15:43
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