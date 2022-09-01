Advertisement

أخبار عاجلة

روسيا تهدد مولدوفا وتطالبها بعدم التعرض لقواتها في المنطقة الانفصالية ترانسنيستريا

Lebanon 24
01-09-2022 | 15:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية روسيا محذراً مولدوفا: أي تعرّض لقواتنا في المنطقة الانفصالية سيقابل بعمل عسكري
lebanon 24
02/09/2022 01:43:31 Lebanon 24 Lebanon 24
سلطات زابوروجيا الموالية لروسيا: غروسي وعدد من المفتشين سيغادرون المنطقة الخاضعة لروسيا الساعة الثامنة مساء (الجزيرة)
lebanon 24
02/09/2022 01:43:31 Lebanon 24 Lebanon 24
سفير إسرائيل في الأمم المتحدة: إيران تهدد المنطقة والعالم ويجب منعها من السلاح النووي
lebanon 24
02/09/2022 01:43:31 Lebanon 24 Lebanon 24
توسع نطاق الاشتباكات إلى منطقة كرادة مريم السكنية بعدما كانت محصورة في المنطقة الممتدة من وزارة التخطيط حتى مبنى مجلس النواب العراقي (الحرة)
lebanon 24
02/09/2022 01:43:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:33 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:26 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:36 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:24 | 2022-09-01
18:13 | 2022-09-01
18:10 | 2022-09-01
18:08 | 2022-09-01
18:06 | 2022-09-01
17:15 | 2022-09-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website