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مسؤول في وزارة الدفاع السريلانكية: الرئيس السريلانكي المخلوع سيعود إلى البلاد

Lebanon 24
02-09-2022 | 01:28
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