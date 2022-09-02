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كنعان من الديمان: تأليف الحكومة واجب وطني وليس مسألة ثانوية واستقرار لبنان والمساعي الدولية والمحلية للانقاذ المالي والاقتصادي والسياسي تحتاج سلطة شرعية قائمة تقوم بواجباتها بشكل يومي

Lebanon 24
02-09-2022 | 05:58
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