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الرئيس عون استقبل وزير العدل القاضي هنري خوري وعرض معه عمل المحاكم واوضاع القضاة اضافة الى شؤون تتعلق بسير العمل في وزارة العدل

Lebanon 24
02-09-2022 | 07:50
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