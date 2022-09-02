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مستشار فريق التفاوض الإيراني لـ"الجزيرة": الدول الأوروبية ترغب في إنجاز الاتفاق النووي بسبب أزمة الطاقة
Lebanon 24
02-09-2022
|
10:30
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