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وزارة الخارجية الروسية: أميركا تقترب لتكون طرفاً في الحرب الأوكرانية ما يجعل العواقب وخيمة
Lebanon 24
02-09-2022
|
10:35
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