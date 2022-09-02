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شركة غاز بروم: كشف أعطال في آخر التوربينات التي تعمل وتم إبلاغ شركة سيمنز بشأن الحاجة إلى إصلاحه
Lebanon 24
02-09-2022
|
14:29
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