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أكسيوس عن مسؤول أوروبي رفيع: رد إيران على المقترح الأوروبي لا يمكن فهمه إلا كرغبة منها في عدم التوصل لاتفاق

Lebanon 24
02-09-2022 | 14:59
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