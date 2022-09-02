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بلومبيرغ عن منسق البيت الأبيض لشؤون الطاقة: واشنطن ستعطي الأولوية لأوروبا في مبيعات الغاز الطبيعي المسال

Lebanon 24
02-09-2022 | 16:14
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