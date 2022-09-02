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غوتيريش يعين الدبلوماسي السنغالي عبدالله باتيلي رئيسا للبعثة الأممية إلى ليبيا

Lebanon 24
02-09-2022 | 20:00
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