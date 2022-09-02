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إعلام إسرائيلي: واشنطن وطهران ستتوصلان إلى اتفاق نووي في الأسابيع المقبلة

Lebanon 24
02-09-2022 | 21:43
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