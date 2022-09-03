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إعلام إيراني: المخابرات تعتقل 12 شخصا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل في محافظة مازندران

Lebanon 24
03-09-2022 | 13:21
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