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الخارجية اليونانية: التصريحات الاستفزازية التركية الأخيرة "تقوض" تماسك حلف الناتو

Lebanon 24
03-09-2022 | 16:06
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