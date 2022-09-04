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الجيش الأوكراني: القوات الروسية تتكبد خسائر في الأرواح والعتاد جنوب البلاد
Lebanon 24
04-09-2022
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00:32
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