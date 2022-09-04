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المرصد السوري: سقوط مروحية تابعة للجيش السوري بين الأبنية السكنية في دوار الأربعين في حماه

Lebanon 24
04-09-2022 | 01:20
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