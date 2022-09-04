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"بلومبرغ": وزير المالية الباكستاني يتوقع نمو الاقتصاد أكثر من 3.5% خلال هذه السنة

Lebanon 24
04-09-2022 | 01:42
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