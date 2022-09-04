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باكستان تناشد المجتمع الدولي لتوفير "استجابة إنسانية هائلة" جراء الفيضانات (سكاي نيوز)

Lebanon 24
04-09-2022 | 02:52
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