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بلال عبدالله لـ"الجديد": في حال حصلت حرب بين لبنان واسرائيل فستكون بمعايير مختلفة عن حرب تموز وننتظر المفاوضات في فيينا فالتنازلات لا زالت سارية

Lebanon 24
04-09-2022 | 04:12
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