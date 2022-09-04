لابيد: الإدارة الأميركية أخذت ملاحظاتنا حول نصّ الاتفاق النووي مع إيران بعين الاعتبار ورئيس الموساد سيتوجه غدا إلى واشنطن لعقد لقاءات تهدف لشرح المخاطر التي تكمن في الاتفاق النووي

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