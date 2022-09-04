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"العربية" نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية: ارتفاع إصابات إطلاق النار على حافلة في الأغوار إلى 5

Lebanon 24
04-09-2022 | 06:43
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