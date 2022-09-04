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الحكومة السودانية تحذر من فيضانات في مناطق دنقلا وعطبرة والديم بشمال الخرطوم (العربية)

Lebanon 24
04-09-2022 | 07:29
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