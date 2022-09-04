Advertisement

أخبار عاجلة

وكالة "تاس": أعضاء بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتبقّين في زابوروجيا سيغادرون في 6 أيلول (الشرق)

Lebanon 24
04-09-2022 | 09:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: سنعرض غدا على مجلس الأمن خططنا لقيادة بعثة الوكالة إلى محطة زابوروجيا في أوكرانيا (الشرق)
lebanon 24
04/09/2022 21:52:15 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: يجب السماح لبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى زابوروجيا بالبقاء طالما دعت الحاجة إلى ذلك (الجزيرة)
lebanon 24
04/09/2022 21:52:15 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلنسكي خلال لقاء بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية: هناك مخاطر انفجارات محتملة في محطة زابوروجيا النووية (الجزيرة)
lebanon 24
04/09/2022 21:52:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نواصل مشاوراتنا مع كل الأطراف لإرسال بعثتنا لمحطة زابوروجيا النووية بأوكرانيا (الجزيرة)
lebanon 24
04/09/2022 21:52:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:34 | 2022-09-04
14:32 | 2022-09-04
14:22 | 2022-09-04
13:53 | 2022-09-04
13:47 | 2022-09-04
13:08 | 2022-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website