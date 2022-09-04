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وول ستريت جورنال: روسيا قلقة من أن خفض إنتاج النفط قد يرسل رسالة إلى المشترين بأن المعروض يفوق الطلب العالمي (الجزيرة)

Lebanon 24
04-09-2022 | 09:33
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