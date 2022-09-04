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السفارة الأميركية في موسكو: سفير واشنطن لدى موسكو جون سوليفان أنهى مهمته في موسكو وغادر اليوم العاصمة الروسية (الجزيرة)

Lebanon 24
04-09-2022 | 10:14
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