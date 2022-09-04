Advertisement

أخبار عاجلة

سفير الفلبين لدى واشنطن: سنسمح للجيش الأميركي استخدام قواعدنا العسكرية حال نشوب نزاع في تايوان

Lebanon 24
04-09-2022 | 13:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السفارة الأميركية في موسكو: سفير واشنطن لدى موسكو جون سوليفان أنهى مهمته في موسكو وغادر اليوم العاصمة الروسية (الجزيرة)
lebanon 24
05/09/2022 02:12:13 Lebanon 24 Lebanon 24
مبيعات الأسلحة الأميركية لتايوان تضم 60 صاروخا مضادا للسفن و100 صاروخ جو- جو (واشنطن بوست)
lebanon 24
05/09/2022 02:12:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين: زيارة وفد من الكونغرس الأميركي لتايوان تؤكد أن واشنطن لا تريد الاستقرار بالمنطقة
lebanon 24
05/09/2022 02:12:13 Lebanon 24 Lebanon 24
نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان ستعقد اليوم اجتماعا مع السفير الصيني في واشنطن
lebanon 24
05/09/2022 02:12:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:08 | 2022-09-04
19:02 | 2022-09-04
19:01 | 2022-09-04
18:20 | 2022-09-04
18:11 | 2022-09-04
18:08 | 2022-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website