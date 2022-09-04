Advertisement

أخبار عاجلة

ألمانيا وفنلندا والسويد تضخ أكثر من 100مليار يورو لاستعادة الاستقرار في أسواق الطاقة

Lebanon 24
04-09-2022 | 15:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حكومة فنلندا تخطط لتقديم ضمانات بقيمة 10 مليار يورو لقطاع الطاقة (الشرق)
lebanon 24
05/09/2022 02:13:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاقتصاد الإيطالي: 100 مليار يورو واردات الطاقة في 2022
lebanon 24
05/09/2022 02:13:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاقتصاد الإيطالي: سننفق 100 مليار يورو لاستيراد الطاقة هذا العام مقابل 43 مليار العام الماضي
lebanon 24
05/09/2022 02:13:25 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مصادر مطلعة: المستشار الألماني عازم على تسليم أوكرانيا مزيدا من الأسلحة بأكثر من نصف مليار يورو (الجزيرة)
lebanon 24
05/09/2022 02:13:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:08 | 2022-09-04
19:02 | 2022-09-04
19:01 | 2022-09-04
18:20 | 2022-09-04
18:11 | 2022-09-04
18:08 | 2022-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website