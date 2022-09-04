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ألمانيا وفنلندا والسويد تضخ أكثر من 100مليار يورو لاستعادة الاستقرار في أسواق الطاقة
Lebanon 24
04-09-2022
|
15:25
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