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كريدية: اطلب من مجلس نقابة هيئة "اوجيرو" تعليق الاضراب لغاية يوم الجمعة على ان اعمل ابتداءً من الغد على تحصيل حقوقهم ووزير الاتصالات ايجابي في هذا الموضوع

Lebanon 24
04-09-2022 | 15:47
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المدير العام لهيئة "أوجيرو" عماد كريدية: نحن مؤسسة وقفت الى جانب الناس والمؤسسات في الاوقات الصعبة ولست راضيا عن توقيت الاضراب مع انني ادعم مطالب موظفي الهيئة لأنهم لا يزالون يتقاضون رواتبهم على 1500 ويعانون للوصول الى عملهم (LBCI)
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