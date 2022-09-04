كريدية: اطلب من مجلس نقابة هيئة "اوجيرو" تعليق الاضراب لغاية يوم الجمعة على ان اعمل ابتداءً من الغد على تحصيل حقوقهم ووزير الاتصالات ايجابي في هذا الموضوع

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