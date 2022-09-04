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وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة جنديّين إسرائيليّين إثر إلقاء سيّارة قنبلة مصنّعة محلياً عليهما قرب قرية النبي صالح شمالي غربي رام الله

Lebanon 24
04-09-2022 | 16:15
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