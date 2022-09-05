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الرئيس الصيني يعلن في رسالة للملك سلمان دعم بلاده لاستضافة السعودية اكسبو 2030

Lebanon 24
05-09-2022 | 03:37
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