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وزارة الخارجية الروسية: مقتل موظفَين في السفارة الروسية في كابول في تفجير

Lebanon 24
05-09-2022 | 05:06
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