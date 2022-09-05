Advertisement

أخبار عاجلة

المجلس التنفيذي لنقابة "أوجيرو" يعطي مهلة سماح حتى يوم الخميس مع استمرار الاضراب لإتمام المطلوب أو سيعود باضرابه إلى المربع الأول (الجديد)

Lebanon 24
05-09-2022 | 08:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بري: ونحن على مدخل اليوم الأول لبدء المهلة الدستورية لإنتخاب رئيس الجمهورية نذكر من يحاول أن يعيد لبنان إلى ما قبل الطائف أن المجلس النيابي هو الوحيد المناط به تفسير الدستور وهو الوحيد المسؤول عن العمل على هذا الإستحقاق
lebanon 24
05/09/2022 20:35:42 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجمهورية مستقبلاً المجلس الجديد لنقابة خبراء المحاسبة: التدقيق الجنائي في الحسابات المالية لمصرف لبنان الذي بدأ متأخرا لن يتوقف حتى بلوغ نتائج عملية
lebanon 24
05/09/2022 20:35:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بري استقبل دياب وشهيب وابو فاعور والمجلس الجديد لنقابة اطباء لبنان
lebanon 24
05/09/2022 20:35:42 Lebanon 24 Lebanon 24
موظفو هيئة "أوجيرو" بعد إجتماع النقابة: نحن لا نعطّل السنترالات لأننا لا نتوجه إليها أصلاً وهي تتوقف لنفاد المازوت فيها
lebanon 24
05/09/2022 20:35:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:11 | 2022-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2022-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2022-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2022-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:21 | 2022-09-05
13:07 | 2022-09-05
12:56 | 2022-09-05
12:56 | 2022-09-05
12:55 | 2022-09-05
12:50 | 2022-09-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website