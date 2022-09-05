الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: التقرير الإسرائيلي حول مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة هو محاولة إسرائيلية جديدة للتهرب من مسؤولية قتلها

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