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وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية: انقطاع تدفق الغاز الروسي قد يؤدي لركود شديد ومزيد من التضخم بمنطقة اليورو (الجزيرة)

Lebanon 24
05-09-2022 | 11:44
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