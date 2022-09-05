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ميقاتي: لا يوجد هناك ما يسمى بالفراغ الرئاسي والحكومة ستتسلّم الحُكم بحكم الدستور

Lebanon 24
05-09-2022 | 12:47
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