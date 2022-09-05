ميقاتي: الدستور لا ينصّ على أي فراغ وكلّ المبادرات بشأن الملف الرئاسي جيّدة والترجمة لها يجب أن تكون في الذهاب إلى مجلس النواب لحضور جلسات انتخاب الرئيس

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