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السفير الأميركي في تل أبيب: إدارة بايدن لن تكبل أيدي "إسرائيل" أمام إيران

Lebanon 24
05-09-2022 | 16:12
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