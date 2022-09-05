29
o
بيروت
29
o
طرابلس
12
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
12
o
بشري
27
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وزير الطاقة الروسي: روسيا سترد على تحديد أسعار النفط الروسية بشحن المزيد من النفط إلى آسيا
Lebanon 24
05-09-2022
|
21:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزيرة الخزانة الأميركية: هدفنا من وضع سقف لسعر النفط الروسي خفض عائدات روسيا وخفض سعر الطاقة عالميا (الجزيرة)
Lebanon 24
وزيرة الخزانة الأميركية: هدفنا من وضع سقف لسعر النفط الروسي خفض عائدات روسيا وخفض سعر الطاقة عالميا (الجزيرة)
06/09/2022 09:25:08
06/09/2022 09:25:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين: أسعار الغاز والنفط في أوروبا ارتفعت بسبب وقف اعتماد الغرب على الطاقة الروسية
Lebanon 24
بوتين: أسعار الغاز والنفط في أوروبا ارتفعت بسبب وقف اعتماد الغرب على الطاقة الروسية
06/09/2022 09:25:08
06/09/2022 09:25:08
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير المالية الفرنسي: سقف أسعار النفط الروسي يتطلب التزاما عالميا سيكون من الصعب تنفيذه
Lebanon 24
وزير المالية الفرنسي: سقف أسعار النفط الروسي يتطلب التزاما عالميا سيكون من الصعب تنفيذه
06/09/2022 09:25:08
06/09/2022 09:25:08
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب رئيس الوزراء الروسي: محاولة فرض قيود على أسعار النفط من روسيا ستدمر السوق العالمية بالكامل
Lebanon 24
نائب رئيس الوزراء الروسي: محاولة فرض قيود على أسعار النفط من روسيا ستدمر السوق العالمية بالكامل
06/09/2022 09:25:08
06/09/2022 09:25:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"قاذفات نووية" حلّقت فوق لبنان.. ما حصل غير عادي أبداً!
Lebanon 24
"قاذفات نووية" حلّقت فوق لبنان.. ما حصل غير عادي أبداً!
07:02 | 2022-09-05
05/09/2022 07:02:06
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ سعوديّ عن لبنان يحسُم الجدل.. ماذا تريد الرّياض "رئاسياً"؟
Lebanon 24
كلامٌ سعوديّ عن لبنان يحسُم الجدل.. ماذا تريد الرّياض "رئاسياً"؟
06:13 | 2022-09-05
05/09/2022 06:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بأحضان زوجها على متن طائرة خاصة.. جيسيكا عازار حديث الجمهور بآخر إطلالة لها (صورة)
Lebanon 24
ظهرت بأحضان زوجها على متن طائرة خاصة.. جيسيكا عازار حديث الجمهور بآخر إطلالة لها (صورة)
03:00 | 2022-09-05
05/09/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهر وهو ينطق الشهادتين.. شيف لبناني شهير يعتنق الإسلام مباشرة على الهواء!؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهر وهو ينطق الشهادتين.. شيف لبناني شهير يعتنق الإسلام مباشرة على الهواء!؟ (فيديو)
03:10 | 2022-09-05
05/09/2022 03:10:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما تزوجت للمرة الثانية.. مذيعة الـ MTV السابقة تنشر صورا للعريس ولابنتها تعرفوا إليهما
Lebanon 24
بعدما تزوجت للمرة الثانية.. مذيعة الـ MTV السابقة تنشر صورا للعريس ولابنتها تعرفوا إليهما
04:30 | 2022-09-05
05/09/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
21:49 | 2022-09-05
قوات الاحتلال تفجّر بيت رعد حازم في جنين وارتفاع عدد الإصابات جراء الاقتحام إلى ١٢
21:35 | 2022-09-05
رئيسة تايوان تبدي تضامنها مع الصين بعد الزلزال الذي ضرب إقليم "سيتشوان" وأوقع ضحايا
21:34 | 2022-09-05
الخارجية الأميركية: شيرين لم تكن مواطنة أميركية فحسب بل مراسلة شجاعة أكسبها عملها الصحفي احترام الجميع
21:31 | 2022-09-05
الخارجية الأميركية: نرحب بمراجعة إسرائيل للحادث المأساوي الذي أدى لمقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة
20:54 | 2022-09-05
بايدن يردّ بـ"لا" عندما سئل إذا كان ينبغي تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب (رويترز)
20:28 | 2022-09-05
الاتحاد الأوروبي يعتزم منح أوكرانيا مساعدات إضافية بقيمة 5 مليارات يورو
فيديو
مذيعة تبتلع ذبابة مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
Lebanon 24
مذيعة تبتلع ذبابة مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
00:33 | 2022-09-06
06/09/2022 09:25:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهر وهو ينطق الشهادتين.. شيف لبناني شهير يعتنق الإسلام مباشرة على الهواء!؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهر وهو ينطق الشهادتين.. شيف لبناني شهير يعتنق الإسلام مباشرة على الهواء!؟ (فيديو)
03:10 | 2022-09-05
06/09/2022 09:25:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة و"غريبة".. هذا ما قالته عن الدولار والفراغ الرئاسي (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة و"غريبة".. هذا ما قالته عن الدولار والفراغ الرئاسي (فيديو)
02:11 | 2022-09-05
06/09/2022 09:25:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact