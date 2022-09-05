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رئيسة تايوان تبدي تضامنها مع الصين بعد الزلزال الذي ضرب إقليم "سيتشوان" وأوقع ضحايا

Lebanon 24
05-09-2022 | 21:35
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