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وزير العمل: نحن أمام انهيار اقتصادي واجتماعي وهناك تقصير مزمن من الدولة التي لا يجب ان تنتظر حصول الاضرابات ( LBCI)

Lebanon 24
06-09-2022 | 04:27
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