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لافروف: على ليز تراس حل المشاكل مع جيرانها في أوروبا قبل إطلاق التصريحات عن روسيا

Lebanon 24
06-09-2022 | 05:56
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