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أخبار عاجلة
المفوضية الأوروبية تقترح تجميد منح التأشيرات إلى المواطنين الروس بشكل كامل
Lebanon 24
06-09-2022
|
09:12
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