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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: فريق مراقبينا رصد وجود قوات ومعدات ومركبات عسكرية روسية بمحطة زابوريجيا

Lebanon 24
06-09-2022 | 10:37
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