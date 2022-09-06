باسيل: رأس النظام اللبناني يمارس سياسة "ما خلّونا" فمن تسبب بخسائر بقيمة 22 مليار دولار في الكهرباء وأوقف معمل دير عمار ويحمي المياومين وأصحاب المولدات يسخر منّا

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