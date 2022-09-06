باسيل: كلّ المنظومة مصرّة على عدم إقرار قانون "الكابيتال كونترول" لأنّ بعض المحظيين يهرّبون أموالهم إلى الخارج ونحن نريد أن نقيل رياض سلامة لكنّ الآخرين يعارضون لأنّهم "قابضين"

Lebanon 24