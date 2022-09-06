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باسيل: كلّ المنظومة مصرّة على عدم إقرار قانون "الكابيتال كونترول" لأنّ بعض المحظيين يهرّبون أموالهم إلى الخارج ونحن نريد أن نقيل رياض سلامة لكنّ الآخرين يعارضون لأنّهم "قابضين"

Lebanon 24
06-09-2022 | 10:50
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مزايدات تُعلِّق مناقشة "الكابيتال كونترول".. و"قانون باسيل" يسقط
lebanon 24
06/09/2022 22:10:43 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: رياض سلامة مجرم مالي وآمل أن أراه في السجن إذا كان هناك عدالة والأجهزة الأمنية غير جدية.. هو يمول المنظومة الحاكمة وهم يحموه
lebanon 24
06/09/2022 22:10:43 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: هناك ملف قضائي جديد سيظهر قريبا بحق رياض سلامة من احدى الدول ولم نكن نريد التجديد له في بداية العهد لكن الاكثرية ومن ضمنها رئيس الحكومة ووزير المال لم يقبلوا فلم يعد من خيار يومها
lebanon 24
06/09/2022 22:10:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بوصعب: أنا مُتحيّز للمودعين ولستُ من "حزب المصارف" وليس لديّ أي مصلحة مع أيّ مصرف وجميع النواب يسعون للحفاظ على أموال المودعين وكانت هناك مقاربات مختلفة لقانون "الكابيتال كونترول"
lebanon 24
06/09/2022 22:10:43 Lebanon 24 Lebanon 24
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